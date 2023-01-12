أحداث نهاية العالم وأشراط الساعة.. رسالة دكتوراه بجامعة المنيا

ناقشت كلية دار العلوم بجامعة المنيا اليوم رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث ياسر نجاح عبد الحميد، في دراسته وتحقيقه لمخطوط :" الإشاعة لأشراط الساعة " لمحمد بن عبد الرسول العلوي الحسيني المتوفي ١١٠٣ه.

وحصل الباحث على مرتبة الشرف الأولي حيث تكونت لجنة الحكم والمناقشة من: أ.د/ محمود محمد عبد الرحيم الصاوي. الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة، والوكيل لكليتي الدعوة والإعلام أ.د/ محمد سلامه عبد العزيز استاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار علوم جامعة المنيا ، ،واشراف أ.د السيد محمد عبد الوهاب رئيس قسم الفلسفة السابق ومدير مركز المخطوطات ، وعضو في اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

ويقوم الباحث بدراسة المخطوط حيث انه هذا المخطوط أثريٌّ خالص، وكاتبه محدِّث بارع مشهور، جرى في تأليفه على سَنَن الأسلاف، وأودع فيه من الفوائد الحديثية والأشراط ما لا يوجد في سواه.



يعد المؤلف أول من قسم أشراط الساعة إلى ثلاث أقسام: علامات ظهرت ومضت – وعلامات ظهرت وما زالت تظهر حتى تكتمل – وعلامات لم تأت بعد.