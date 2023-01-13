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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فوربس: فيلم Avatar سيحقق 2 مليار دولار نهاية الأسبوع الحالي

Avatar
Avatar

كشف تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أن فيلم Avatar الجديد اقترب من تحقيق 2 مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمي، وسيبلغ هذا الرقم بنهاية عطلة الأسبوع الجاري. 

حقق فيلم Avatar الجديد حتى الآن حوالي 1.9 مليار دولار حول العالم، ولم يعلن عن الرقم رسميا حتى الآن لكنه سيتفوق حتما على كل التوقعات، مع مرور شهر على طرحه في دور العرض. 

فيلم Avatar هو تكملة للنسخة الأولى التي أخرجها جيمس كاميرون وعرض عام 2009، وهو في طريقه لطرح الجزء الثالث والرابع منه لاكتمال هذه السلسلة الخيالية الناجحة. 

كان مقررا طرح فيلم Avatar: The Way of Water والجزء الثالث منه خلال عامي 2014 و2015، ولكن بسبب التكنولوجيا وعدم استقرار المخرج والمؤلف جيمس كاميرون على الحبكة تأخر إنتاجه. 

طرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما تمتد أحداثه لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.

اقترب الجزء الأول من فيلم Avatar من تحقيق 3 مليارات دولار بعد مرور 13 عاما على طرحه، وبعد إعادة عرضه في السينمات مجددا مؤخرا، احتفالا بالنسخة الجديدة منه.

انضم إلى أبطال الجزء الثاني  من فيلم أفاتار، عدد من النجوم منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، ولعب بطولة الجزء الأول من Avatar كل من زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ديفيد ثيوليز، جيماين كليمنت، والعمل من تأليف و إخراج جايمس كاميرون، الفيلم حصل علي رأي ما يزيد عن 250 ناقدا في العالم، بالإضافة إلي حصوله علي تقييم 8 من 10 علي موقع السينما العالمية الأولى IMDB.

Avatar 2 Avatar السينما كيت وينسلت فوربس الأمريكية Avatar The Way of Water

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