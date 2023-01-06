1.5 مليار دولار .. فيلم Avatar يتخطى Top Gun: Maverick في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم Avatar أكثر من مليار ونصف مليون دولار في شباك التذاكر العالمي متخطيا الرقم القياسي الذي وصل له فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick الذي كان أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات خلال 2022.

بلغت إيرادات فيلم Avatar في البوكس أوفيس الأمريكي إلى حوالي نصف مليار دولار حتى الآن، قبل مرور شهر على طرحه في السينمات العالمية والمحلية.

كان مقررا طرح فيلم Avatar: The Way of Water والجزء الثالث منه خلال عامي 2014 و2015، ولكن بسبب التكنولوجيا وعدم استقرار المخرج والمؤلف جيمس كاميرون على الحبكة تأخر إنتاجه.

طرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما تمتد أحداثه لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.

اقترب الجزء الأول من فيلم Avatar من تحقيق 3 مليارات دولار بعد مرور 13 عاما على طرحه، وبعد إعادة عرضه في السينمات مجددا مؤخرا، احتفالا بالنسخة الجديدة منه.

انضم إلى أبطال الجزء الثاني من فيلم أفاتار، عدد من النجوم منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، ولعب بطولة الجزء الأول من Avatar كل من زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ديفيد ثيوليز، جيماين كليمنت، والعمل من تأليف و إخراج جايمس كاميرون، الفيلم حصل علي رأي ما يزيد عن 250 ناقدا في العالم، بالإضافة إلي حصوله علي تقييم 8 من 10 علي موقع السينما العالمية الأولى IMDB.