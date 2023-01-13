صحف الكويت .. وثائق سرية جديدة في منزل بايدن تحرج إدارته ومشاورات مصرية سعودية بشأن قضايا المنطقة

مصر والسعودية تؤكدان أهمية دعم وتعزيز التعاون لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية

بوتين يوجّه بتطوير الأقاليم التي انضمت إلى الاتحاد الروسي

إدارة الطيران الأمريكية: "موظفون أتلفوا ملف بيانات" وراء تعطيل الملاحة الجوية

الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

وزير العدل الأمريكي يعيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

البيت الأبيض: بايدن لم يكن يعلم بوجود وثائق سرية في مركز الأبحاث أو منزله



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر والمملكة العربية السعودية أكدتا أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة، وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسئولياتهما تجاه أمنها واستقرارها، وتضطلع كل من المملكة السعودية ومصر بدور قيادي لتحقيق استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا بما يضمن التنمية المستدامة في جميع دول المنطقة.

واتفق الجانبان، في هذا الإطار، على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين بالرصاص، الخميس، خلال تنفيذه عمليتين عسكريتين في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد منذ حوالى عام تصاعداً في وتيرة أعمال العنف.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته أصابت بالرصاص شخصاً واحداً خلال تنفيذها عملية عسكرية في مخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين الذي يقع بين رام الله والقدس.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر أن عام 2022 كان ناجحاً بالنسبة لروسيا، داعياً الحكومة إلى الإسراع في تطوير الأقاليم الأوكرانية التي انضمت إلى الاتحاد الروسي.

وقال بوتين في مقطع مسجل إن "استمرار المعارك في شرق أوكرانيا لا يمنع تطوير المناطق الروسية الجديدة التي انضمت أخيراً (دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون)"، داعياً حكومته إلى تطويرها، لتصل إلى مستوى المناطق الروسية في غضون عام 2030".

وقالت "الراي" إن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أعلنت التحليل الأولى أظهر أن عطل الحاسوب الذي تسبب الأربعاء، في تعطيل الملاحة الجوية لـ90 دقيقة، وعرقل نحو 11 ألف رحلة طيران، تسبب فيه خطأ في اتباع الإجراءات.

وقالت الإدارة، في بيان عبر البريد الإليكتروني، إنها توصلت إلى أن "ملف بيانات تعرض للتلف بسبب موظفين فشلوا في اتباع الإجراءات" تسبب في العطل.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، أعلن أنه عيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن، وفي مكتب كان يستخدمه قديمًا. حيث عثر مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن على وثائق حكومية جديدة مصنفة على أنها "سرية" وتعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، مع تصاعد الإحراج السياسي للبيت الأبيض.

وذكرت "الراي" أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير، أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة الذي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنجتون.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وذلك بعد أن عين وزير العدل ميريك جارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور في المكانين.