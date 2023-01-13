بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن الركود في أمريكا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مساء أمس الخميس، إن هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود هذا العام.

وأشارت جورجيفا إلى أن أسواق العمل الأمريكية لا تزال مرنة وأن طلب المستهلكين لا يزال قويا على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وقالت إن "هناك تحولا صحيا بعيدا عن مشتريات السلع المفرطة، والتي ضغطت على الأسعار، والعودة صوب الطلب على الخدمات، وكان هناك المزيد من مصادر النمو المتنوعة في الاقتصاد".

وأضافت جورجيفا خلال أول إفادة لها في عام 2023: "يقدم هذا بعض الدلائل على أن الولايات المتحدة ستتجنب الوقوع في الركود... وفي الواقع، يمكنني القول إنه حتى لو كان ركودا من الناحية الفنية، فسيكون معتدلا للغاية".

وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 بواقع 1%، وهو توقع سيتم تحديثه هذا الشهر.

تباطؤ التضخم

سجل مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، زيادة معتدلة في ديسمبر، في مؤشر جديد على انحسار بعض ضغوط الأسعار، ما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وبنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق. يرى الاقتصاديون أن هذا المقياس -المعروف باسم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- هو مؤشر أفضل للتضخم الأساسي من المقياس الرئيسي (الإجمالي).

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.1% عن شهر نوفمبر، وهو أول انخفاض في عامين ونصف، بدعم من تراجع تكاليف الطاقة. وبذلك سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 6.5% عن مستواه قبل عام.

كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى ارتفاع المقياس الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 0.1% في المقياس العام.