مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 13 يناير 2023 م - 20 جمادى ثان 1444 هـ

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023، 20 جمادى ثان 1444 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 5:20 ص

الظهر 12:03 م

العصر 55: 2 م

المغرب 5:15 م

العشاء 6:36 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 5:26 ص

الظهر 12:08 م

العصر 2:57 م

المغرب 5:17 م

العشاء 6:39 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 5:17 ص

الظهر 11:59 ص

العصر 2:50 م

المغرب 5:10 م

العشاء 6:31 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 5:08 ص

الظهر 11:57 ص

العصر 58: 2 م

المغرب 5:20 م

العشاء 6:36 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 5:05 ص

الظهر 11:51 ص

العصر 2:47 م

المغرب 5:08 م

العشاء 6:27 م