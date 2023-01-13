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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن نتائج التحقيق في ملف تعطل الطيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مساء الخميس، إن التحليل الأولى أظهر أن عطل الحاسوب الذي تسبب الأربعاء، في تعطيل الملاحة الجوية لـ90 دقيقة، وعرقل نحو 11 ألف رحلة طيران، تسبب فيه خطأ في اتباع الإجراءات.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها إنها توصلت إلى أن "ملف بيانات تعرض للتلف بسبب موظفين فشلوا في اتباع الإجراءات" تسبب في العطل.

وأضافت أن النظام يعمل بشكل طبيعي، وأن معدل إلغاء رحلالت الطيران، الخميس، كان تحت نسبة 1%.

وأدى تعطل نظام التنبيه الملاحي في المجال الجوي الأميركي، الأربعاء، إلى منع إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة لنحو 90 دقيقة إلى أن تم إصلاح العطل.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن الملاحة الجوية عادت للعمل بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد أي تأجيل أو إلغاء بخلاف المعتاد للرحلات الجوية بعد إصلاح العطل.

خطأ غير مقصود

وكان مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية، قال إن مهندسا في الهيئة استبدل ملفا بآخر (خاصا بالنظام) من دون أن يدرك الخطأ.

وأضاف أن ما جرى "خطأ غير مقصود أدى إلى خسارة البلاد الملايين" من الدولارات، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية.

و"الأربعاء الأسود" لم يكن سوى أسوأ المحطات في مسيرة طويلة من التعثرات التي طالت قطاع الطيران الأمريكي، إذ ألغيت عشرات آلاف الرحلات الجوية، هذا الشتاء.

وأدى هذا الأمر فرض مزيد من التأخيرات في جدول الرحلات، وفي النهاية حدثت فوضى هي الأسوأ في حركة الطيران منذ نحو عقد.

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من جانبه، قال وزير النقل الأمريكي، بيت بوتيجيج، مساء الأربعاء، إن "إدارة الطيران الفيدرالية ستحدد المصدر بشكل أكبر، وتحدد الخطوات لمنع حدوثه مرة أخرى"، وردد ما قالته الإدارة بالتأكيد على أنه "لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني".

وأبدى استغرابه من كيفية أن يكون هناك "هذا المستوى من الاضطراب؟"، معترفا بشعور المسافرين بالإحباط، لكنه شدد على أن "السلامة تأتي دائما في المقام الأول".

وأضاف لـ"إن بي سي": "هذا نظام معقد بشكل لا يصدق، لذا فإن مواطن الخلل أو المضاعفات تحدث طوال الوقت، لكن لا يمكننا السماح لها أبدا بأن تؤدي إلى هذا المستوى من الاضطراب، ولن نسمح لها أبدا بالتسبب في مشكلة تتعلق بالسلامة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدم معرفة السلطات الأميركية بسبب العطل الذي أدى إلى تعطل حركة الطيران في المطارات الأميركية نحو 120 دقيقة.

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