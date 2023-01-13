الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحايل على حقوق ذوى الهمم

يعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق ذوى الهمم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بدمج تلك الفئة في المجتمع وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح لتحقيق ذلك.

و تضمن القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه ، لكل من سولت له نفسه التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى الإعاقة ، وأخذها دون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها ان تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليها.

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طبقا للقانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من:

1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

2- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق .