تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن السواحل الشمالية وخاصة محافظة الإسكندرية مازالت تحت تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا تصاحبه كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط.



وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية بجانب وجود فرص أمطار بين المتوسطة والغزيرة والتي قد تكون رعدية أحيانًا في أغلب المحافظات الموجودة في السواحل الغربية وشمال الوجه البحري مرورًا بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبعض المناطق من دمياط .

أمطار متفاوتة



وأضافت أن كميات الأمطار متفاوتة في شدتها من محافظة إلى أخرى وستكون الأمطار على فترات متفرقة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لباقي قطاعات الجمهورية تشهد تلاشي في فرص سقوط الأمطار.

