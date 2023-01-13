عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد غدٍ .. تحذير مهم من الأرصاد | فيديو

أمطار رعدية
أمطار رعدية

عرض برنامج الأخبار، المذاع عبر قناة دي ام سي ، اليوم الجمعة، تقريرا عن حالة الطقس، وتحذيرا من هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأسبوع المقبل.

txt

أمطار رعدية غزيرة وانخفاض شديد في الحرارة .. توقعات طقس اليوم

txt

درجة الحرارة 35 تحت الصفر.. الثلوج تشل حركة طائرة روسية

 

وأبرز التقرير ، حالة طقس الأسبوع المقبل، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار

وتابع التقرير ، أن طقس بعد غد الأحد، يشهد فرص سقوط أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية، على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

txt

الأرصاد: استمرار تدفق الأمطار الغزيرة على الإسكندرية وهذه المحافظات| طقس اليوم

txt

غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وسقوط الأمطار على هذه المناطق|فيديو

وأكمل التقرير ، أن متوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


 

طقس الأرصاد طقس الاسبوع الأرصاد الجوية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

خاص.. بكشتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

السعودية تضع 4 شروط جديدة لـ الحج في 2023

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

موضوعات متعلقة

مائل البرودة.. توقعات حالة الطقس بمحافظة الإسماعيلية

الأرصاد: استمرار تدفق الأمطار الغزيرة على الإسكندرية وهذه المحافظات| طقس اليوم

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 13-1-2023

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

نصفه مظلم.. قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر الأحد

ارتفاع قياسي بـ 2023 .. ماذا يحدث بطلب الصين على النفط ؟

مستلمهاش سويسرا.. بكرى : الرئيس السيسي أنفق 7 تريليونات جنيه على التنمية بمصر

جواهر بأسعار زهيدة.. محمود فايز يطالب أندية الدوري بمتابعة أمم إفريقيا للمحليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب

بعد الهجوم عليها بحفل الكويت.. شاهد فستان شيرين عبد الوهاب قبل التعديل

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة

فيديو

أمطار رعدية غزيرة وانخفاض شديد في الحرارة .. توقعات طقس اليوم

بمقدم ٧٠ ألف .. ٢٠ ألف وحدة في دار وسكن مصر وجنه والتقديم اون لاين

العنف والعصبية والعدائية.. الألعاب الإلكترونية تهدد ٣ مليار من أبنائنا

تفاصيل استدعاء ياسمين عز للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ