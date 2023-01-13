بعد غدٍ .. تحذير مهم من الأرصاد | فيديو

عرض برنامج الأخبار، المذاع عبر قناة دي ام سي ، اليوم الجمعة، تقريرا عن حالة الطقس، وتحذيرا من هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأسبوع المقبل.

وأبرز التقرير ، حالة طقس الأسبوع المقبل، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار

وتابع التقرير ، أن طقس بعد غد الأحد، يشهد فرص سقوط أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية، على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأكمل التقرير ، أن متوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



