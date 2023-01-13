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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات|زيادة 41 ألف جنيه في أسعار رينو لوجان الجديدة .. صور

بورصة السيارات |زيادة
بورصة السيارات |زيادة 41 الف جنيه في اسعار رينو لوجان

ارتفعت اسعار السيارة رينو لوجان 2022 من جديد داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 41 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بالاسعار الجديدة للسيارة رينو لوجان 2022 بعد الزيادة الاخيرة

رينو لوجان 2022 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو لوجان 2022 

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 415 ألف جنيه بدلاً من 374 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 425 ألف جنيه بدلاً من 384 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 435 ألف جنيه بدلاً من 394 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلاً من 404 ألف جنيه.

رينو لوجان 2022 

تأتي السيارة رينو لوجان 2022 بمحرك 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

رينو لوجان 2022 

وتصل السرعة القصوى للسيارة رينو لوجان 2022 إلى 175 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة تستغرق 11.5 ثانية.

رينو لوجان 2022 

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة رينو لوجان 2022 من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تضم من باقة من التجهيزات مثل انظمة الوسائد الهوائية للحماية، وسنتر لوك، وعجلة قيادة باور، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD.

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