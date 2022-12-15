للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ رينو ميجان بالدولار

يبحث العديد من المصريين المغتربين عن شراء واستيراد سيارات من الخارج عقب قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المواطنين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

رينو ميجان موديل 2022

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم، ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

رينو ميجان موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية لسيارة رينو ميجان موديل 2023- 2019:

رينو ميجان موديل 2019 بقيمة قدرها 3,379 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها 12,001 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

رينو ميجان موديل 2020 بقيمة قدرها 3,688 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 13,099 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

رينو ميجان موديل 2021 بقيمة قدرها 4,264 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 15,142 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

رينو ميجان موديل 2022 بقيمة قدرها 5,998 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 21,299 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

رينو ميجان موديل 2023 بقيمة قدرها 6,418 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 22,790 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

رينو ميجان موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو ميجان موديل 2022

الفئة الأولى VISION بسعر 554,000 جنيه

الفئة الثانية DYNAMIC بسعر 605,000 جنيه

الفئة الثالثة SIGNATURE بسعر 635,000 جنيه

الفئة الرابعة DYNAMIC TURBO بسعر 645,000 جنيه

الفئة الخامسة INTENSE بسعر 676,000 جنيه

الفئة السادسة SIGNATURE TURBO بسعر 686,000 جنيه

الفئة السابعة SIGNATURE + TURBO بسعر 736,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2022

مواصفات رينو ميجان موديل 2022

تتوفر السيارة رينو ميجان موديل 2022 في السوق المصري بنوعين من المحركات

يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد مستوى طاقة يصل الى 115 حصان، و 156 نيوتن/ متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، وتتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة.

ينما يأتي المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 193 نيوتن/متر، ويمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 9.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لـ 207 كيلومتر في الساعة.