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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء عن 8 مؤسسات في المنيا غدا

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي غدا بالمنيا

أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطي بالمنيا انقطاع التيار الكهربائي غدا السبت بعدد من المنشآت بمدينة المنيا منها مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وبنك إسكندرية والبنك القطري والبنك الأهلي وميدان عبد المنعم رياض ومديرية الأمن والبنك الزراعي ونادى الشرطة، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا لإجراء أعمال الصيانة.

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نائب محافظ المنيا يشهد لقاء المشاركة المجتمعية بأبوقرقاص

وفي سياق متصل شهد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا لقاء المشاركة المجتمعية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، وذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس المدينة وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي وحدة التنفيذ بالمحافظة وكذلك ممثلي التخطيط والمتابعة بالمركز وممثلي القيادات الشعبية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وذوي الهمم وعدد من المواطنين بالمركز وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ اللواء أسامه القاضي  بالاستماع إلى مقترحات المواطنين لتحديد آليات اختيار المشروعات التنموية في الخطة الاستثمارية للمراكز للعام المالي (2023 – 2024) متوسطة الاجل وفي إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

استمع نائب المحافظ خلال الجلسة إلى عدد من مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، كما تم الرد على كافة الاستفسارات والملاحظات التي تتعلق بمشروعات الخطة ، وذلك عقب استعراض مشروعات الخطة بمركز ومدينة ابوقرقاص والتي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد نائب محافظ المنيا، أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة كافة أطياف المجتمع، لتبادل الرؤي حول المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية .
 

المنيا الكهرباء الخطة الاستثمارية البنك الاهلي التيار الكهربائى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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