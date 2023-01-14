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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى بنكى مصر والأهلي اليوم السبت 14-1-2023

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه على مدار تعاملات الأسبوع  .

يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم السبت 14 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي بنكي مصر و الأهلي.

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار خلال تعاملات اليوم السبت مستهل تعاملات الأسبوع .

 

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

سحل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت نحو 29.50 جنيه للشراء و 29.55جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت  31.65جنيه للشراء و32.02 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 35.67 جنيه للشراء و36.17 جنيه للبيع .

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تعرف على سعر الدولار العالمي مقابل اليورو اليوم الجمعة

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أسعار الدولار واليورو والدينار الكويتي اليوم الجمعة 13 - 1 - 2023

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 31.54جنيه للشراء و31.88جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 29.50جنيه للشراء و 29.55جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت  31.65جنيه للشراء و32.02 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت 35.67جنيه للشراء و 36.14جنيه.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 31.54جنيه للشراء و 31.88جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 29.60 جنيه للشراء و 29.63 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو  31.75جنيه للشراء و31.90 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت الى 35.86جنيه للشراء و 33.04جنيه.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو 31.64جنيه للشراء و31.79جنيه للبيع .

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