أسعار العملات الأجنبية فى بنكى مصر والأهلي اليوم السبت 14-1-2023

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه على مدار تعاملات الأسبوع .

يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 14 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي بنكي مصر و الأهلي.

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار خلال تعاملات اليوم السبت مستهل تعاملات الأسبوع .

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

سحل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت نحو 29.50 جنيه للشراء و 29.55جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 31.65جنيه للشراء و32.02 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 35.67 جنيه للشراء و36.17 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 31.54جنيه للشراء و31.88جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 29.50جنيه للشراء و 29.55جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت 31.65جنيه للشراء و32.02 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت 35.67جنيه للشراء و 36.14جنيه.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 31.54جنيه للشراء و 31.88جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 29.60 جنيه للشراء و 29.63 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو 31.75جنيه للشراء و31.90 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت الى 35.86جنيه للشراء و 33.04جنيه.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو 31.64جنيه للشراء و31.79جنيه للبيع .