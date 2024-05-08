عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: القذائف تتساقط على وسط مدينة رفح الفلسطينية

صدى البلد

قال مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر، إن هناك غارات إسرائيلية على المنطقة الشرقية لمدنية رفح الفلسطينية، موضحا أن القذائف المدفعية لا تزال تتساقط على مناطق واسعة من أحياء المنطقة الشرقية لمدينة رفح حي الجنينة وحي السلام ومنطقة تل زارع ومنطقة مطار غزة الدولي القديم المدمر، وفي محيط معبر رفح البري.

أضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن القذائف تتساقط بتجه هذه المناطق التي حددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنها منطقة قتال وطالبت الفلسطينيين بضرورة النزوح منها.

قذائف

وتابع بأن هناك مجموعة من القذائف تساقطت بمنطقة وسط مدينة رفح الفلسطينية بعيدا عن منطقة ساحة القتال المحددة بأكثر من 2 كيلو متر من ناحية الغرب، وسقطت بشكل مباشر بتجه مباني بلدة رفح، إضافة إلى الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الحربي خلال ليلة أمس على بعض المنازل وسط مدينة رفح الفلسطينية.

الاحتلال الاسرائيلي القذائف المدفعية رفح الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية طائرات الاحتلال غارات اسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

بعد إصابتها بمرض نادر.. تطورات الحالة الصحية لابنة صلاح عبد الله

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية: كمية الوقود في مستشفيات جنوب غزة تكفي لثلاثة أيام فقط

المؤتمر الدولي لتحلية المياه يناقش أكثر من 50 مقترحا وورقة بحثية

وصف مثير من خالد الغندور للأهلي في رباعية الفريق الأحمر بمرمى الاتحاد

تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين بقيادة الجيش الثالث الميدانى ومحافظتي الشرقية والقليوبية

أخبار السيارات| تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر .. إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

انفراد.. أسباب الحكم على المتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني: جمع بينهم الشيطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها ال 30.. 10 صور آثارت ضجة لرحمة أحمد

جمبسوت لافت.. ساندي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

تضامنًا مع الشعب الفيتنامي.. تفاصيل محاكمة محمد علي كلاي من أمريكا

جددي سفرتك.. طريقة تحضير قطع زبدة الفستق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-