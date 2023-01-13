بإطلالة لامعة.. جنات تتألق بلوك ساحر

تألقت الفنانة المغربية جنات فى جلسة تصوير جديدة، أبرزت خلالها أناقتها وجمالها بشكل كبير، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت المطربة المغربية، الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا مجسمًا باللون "الأزرق" مصمم من قماش لامع، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وتزينت بمكياج كثيف غير ملامحها بشكل كبير ومنحها إطلالة أنثوية مميزة.







طرحت المطربة المغربية جنات أغنية جديدة حملت اسم "يا بختى بيه"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.



يذكر ان اخر اعمال النجمة جنات، أغنيتها والتي تحمل اسم "عارف مين يحبك"، وذلك عبر موقع يوتيوب.

وصدرت أغنية "عارف مين يحبك" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.



ولعبت جنات في فيديو كليب أغنية "عارف مين يحبك" دور سيدة أعمال في مجال العقارات، وظهرت بأكثر من ستايل وإطلالة مختلفة وجديدة.



وجاءت أغنية "عارف مين يحبك" بقالب غنائي رومنسي سريع، وتناول النص الغنائي صور شعرية من السهل الممتنع عن الحب، وشكل اللحن والتوزيع الموسيقي تكاملاً وعمقاً للأغنية التي جاءت بهذه التركيبة الموسيقية القريبة من المستمع.



وحملت أغنية "عارف مين يحبك" اللهجة المصرية، ومن كلمات محمد رفاعي والحان احمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.