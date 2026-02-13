قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القضاء البريطاني ينتصر لـ فلسطين أكشن والداخلية تعتزم الطعن على الحكم

حركة فلسطين أكشن
حركة فلسطين أكشن
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عزمها الطعن في حكم المحكمة العليا بشأن عدم قانونية حظر  فلسطين أكشن.

وفي قرار وصفه مراقبون بأنه “انتصار لحرية التعبير”، قضت المحكمة العليا في لندن بعدم قانونية الإجراءات التي استهدفت فرض حظر شامل أو تصنيف حركة “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية أو إجرامية محظورة.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية ؛ فقد جاء هذا الحكم ردًا على محاولات قانونية وضغوط سياسية سعت لتجريم الحركة التي تستهدف مصانع الأسلحة الإسرائيلية (مثل شركة “إلبيت سيستمز”) داخل بريطانيا.


وشددت المحكمة على أن أساليب “الاحتجاج المباشر” التي تتبعها الحركة، رغم تضمنها أحياناً أضراراً مادية، لا تخرجها عن نطاق الحماية التي يكفلها “قانون حقوق الإنسان” البريطاني فيما يخص حرية الرأي والتعبير.

واعتبر القضاء أن محاولة وسم الحركة بـ”الإرهاب” تفتقر إلى الأسانيد القانونية الكافية، وأن أنشطتها تندرج تحت بند “العصيان المدني” الذي يهدف للتأثير السياسي وليس ترهيب المدنيين.

وتسبب  القرار إلى مراجعة العديد من القضايا المرفوعة ضد أعضاء الحركة بتهم “التآمر للقيام بتخريب جنائي”، حيث رأت المحكمة أن الدوافع الأخلاقية والإنسانية (منع جرائم الحرب في غزة) يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبات.

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة في 5 يوليو 2025، معتبرة أن استهدافها لمصانع الأسلحة الإسرائيلية (مثل إلبيت سيستمز) يمثل نشاطاً إرهابياً.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية، واجه الداعمون للحركة عقوبات تصل إلى السجن 14 عاماً لمجرد حمل لافتات مؤيدة لها. إلا أن “هدى عموري”، المؤسسة المشاركة للحركة، خاضت معركة قضائية شرسة انتهت بصدور هذا الحكم اليوم، والذي وصفته بأنه “انتصار تاريخي لفلسطين وللحريات في بريطانيا”.

فلسطين بريطانيا القضاء البريطاني الداخلية للبريطانية مصانع الأسلحة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

معرض أهلا رمضان

التموين تتحرك بقوة: تخفيض الدواجن إلى 100 جنيه وتوسّع غير مسبوق في معارض “أهلاً رمضان”

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 525 ريالا

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط: تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة بكفاءة وفاعلية

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد