عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

11 دولة بمجلس الأمن تدعو طالبان لرفع إجراءاتها ضد الأفغانيات

صدى البلد

قال السفير الياباني إشيكاني كيميهيرو نيابة عن الدول الأعضاء الـ11 (ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، غابون، اليابان، مالطا، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة): "ندعو طالبان إلى إلغاء جميع الإجراءات القمعية ضد النساء والفتيات".

ودعت الدول 11 الاعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة حركة طالبان إلى رفع الإجراءات القمعية التى تقرها طالبان ضد نساء أفغانيات.

وناشدت الدول الأعضاء  "احترام حقوق النساء والفتيات، وإدماجهن في جميع مجالات المجتمع، من السياسة والاقتصاد إلى التعليم والفضاء العام".

واختص الاعلان بالاشارة الي ابعاد الفتيات و المساء عن المدراس والجامعات ، وحظر توظيف النساء من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

يتفجّر انتشارًا في الريف | خبير يكشف موعد ذروة كورونا بالصين

ميلاد أول ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة | فيديو

12 ساعة متواصلة من الفيديو … لينوفو تطلق Tab P11 5G

دون نواحي فنية.. وزير الرياضة: اجتماع قريب مع مسئولي بيراميدز لتعظيم استثماراتهم

سعر تويوتا كورولا موديل 2022 مستعملة في السعودية .. صور

بعد سلسلة من الفضائح.. وزيرة الدفاع الألمانية تقرر الاستقالة من منصبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتدفى فى عز البرد.. طريقة سد الحنك من الدقيق والسكر

بفستان ملفت.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

البيوتين مفتاح جمال الشعر والبشرة.. موجود في 7 أطعمة| اكتشفها

لو ليلة واحدة بعد تقطيعه .. عادة عند تخزين البصل تجعله سامًا

فيديو

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

عقب انتهاء مشكلته مع موظف حى.. نباش بورسعيد يعود إلى مسقط رأسه

بعقد يمتد حتى عام 2025.. كواليس وصول والد ميسي لـ السعودية للتفاوض مع الهلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ