11 دولة بمجلس الأمن تدعو طالبان لرفع إجراءاتها ضد الأفغانيات

قال السفير الياباني إشيكاني كيميهيرو نيابة عن الدول الأعضاء الـ11 (ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، غابون، اليابان، مالطا، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة): "ندعو طالبان إلى إلغاء جميع الإجراءات القمعية ضد النساء والفتيات".

ودعت الدول 11 الاعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة حركة طالبان إلى رفع الإجراءات القمعية التى تقرها طالبان ضد نساء أفغانيات.

وناشدت الدول الأعضاء "احترام حقوق النساء والفتيات، وإدماجهن في جميع مجالات المجتمع، من السياسة والاقتصاد إلى التعليم والفضاء العام".

واختص الاعلان بالاشارة الي ابعاد الفتيات و المساء عن المدراس والجامعات ، وحظر توظيف النساء من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.