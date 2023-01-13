أكرم حسني يشارك هلا رشدي الغناء في أولى حفلاتها بساقية الصاوي.. صور

أحيت الفنانة هلا رشدي، حفلا ضخما بساقية الصاوي بحضور كامل العد، وقدم الحفل الفنان إسماعيل فرغلي ويعتبر الحفل الجماهيري الأول لهلا.

وقام النجم أكرم حسني بتقديم مفاجأة الحفل اغنيتين بمشاركة هلا رشدي منهم انا العريس وستو انا وسط تفاعل كبير من الجمهور بحضور عدد كبير من نجوم الفن حميد الشاعري وعزيز الشافعي وعنتر هلال وتامر حسين ورشا سامي وزوجها ياسر الزنكلوني وهيثم نبيل والحفلة هنا حافظ.

وقدمت هلا، عدد كبير من الأغاني منها ابن مصر، ورايحة فين ياحجة وفات الميعاد ولمن نشكي حالي وشايلة اسمه وجانا الهوا وتراثنا وحرمت احبك ونفضها سيرة وفي سكوت ومساكن شعبية وجانا الهوا وعلي رمش عيونها وعدد اخر من الأغاني وسط تفاعل الجمهور بالإضافة لأغنية حلاوته حلاوته مع نجلها.

وأعرب أستاذ وائل غنيمي، مدير عام الشركة المنتجة وإدارة الأعمال لهلا رشدي عن سعادته بنجاح الحفل، مؤكدا أن هناك العديد من المفاجآت التي تخص جمهور هلا منها دويتو وعمل للأطفال.



وكانت طرحت هلا رشدي، في سبتمبر الماضي كليب أغنيتها الجديدة "شايله اسمه"، وأهدتها لوالدها وكل الآباء، وهي من كلمات والدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.



وشاركت المطربة هلا رشدي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "مكتوب عليا"، وهو بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.