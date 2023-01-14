مؤمن زكريا يشارك جمهوره صورة جديدة برفقة عائلته

شارك النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق جمهوره صورة جديدة وذلك عبر حسابهه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و ظهر مؤمن زكريا برفقة زوجته وابنه ، مما حاز علي اعجاب متابعيه .

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق وزوجته، حلَّا ضيفين على الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”.

وكشف مؤمن زكريا، تفاصيل مفاجأة رومانسية نفذها لـ زوجته: قائلا: "ريهام بتحب الورد وفي مرة عملت لها مفاجأة في عيد ميلادها وجبت لها ورد".

وعلقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا قائلة: "هو مش رومانسي خالص وبيخبي مشاعره وكلمة بحبك مقلهاش قبل كده".