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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا يشارك جمهوره صورة جديدة برفقة عائلته

صدى البلد

شارك النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق جمهوره صورة جديدة  وذلك عبر حسابهه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و ظهر مؤمن زكريا برفقة زوجته وابنه ، مما حاز علي اعجاب متابعيه .

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق وزوجته، حلَّا ضيفين على الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”.

وكشف مؤمن زكريا، تفاصيل مفاجأة رومانسية نفذها لـ زوجته: قائلا: "ريهام بتحب الورد  وفي مرة عملت لها مفاجأة في عيد ميلادها وجبت لها ورد".

وعلقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا قائلة: "هو مش رومانسي خالص وبيخبي مشاعره وكلمة بحبك مقلهاش قبل كده".

 

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