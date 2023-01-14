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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منتدى الطاقة العالمي : العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أكد وزيرا الطاقة الإماراتي والقطري أن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.

وذكر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي إن الغاز "ليس وقودا انتقاليا وإنما وقودا نهائيا"، مضيفا أنه "من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقب عن النفط والغاز".

وخلال نفس المؤتمر أيّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تصريحات الكعبي ؛ حيث قال: "لفترة طويلة جدا سيظل الغاز موجودا"، مشيرا إلى أنه على الرغم من تدشين المزيد من الطاقة المتجدّدة فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز كحمل أساسي. 
وانطلقت اليوم السبت في أبوظبي أعمال الدورة السنوية السابعة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظّمه المجلس الأطلسي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة قيادات الطاقة الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لصياغة أجندة الطاقة العالميّة للعام المقبل ومشهد تحول الطاقة العالمي .

ويحظى المنتدى هذا العام بأهمية خاصة حيث تشغل القضايا الحرجة المتعلّقة باستراتيجيات المناخ والطاقة صدارة الاهتمام خلال الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" والذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري.

ويركز منتدى الطاقة العالمي 2023 بشكل خاص على تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية ودعم جهود العمل من أجل المناخ وتعهّدات الدول بشأن الوصول إلى "صافي الصفر" في الانبعاثات الكربونية. 

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