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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على طريقة حنة شيماء.. زفة لطلاب طب بالطبل بمناسبة انتهاء الامتحانات|صور

زفة انتهاء الامتحانات
زفة انتهاء الامتحانات

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو لفت انتباه جميع المتابعين، لزفة تبين بعد ذلك أنها ليست زفة عروسة ولكنها زفة “طلاب”.

وكتب ناشر الفيديو تعليقا لشرح الفيديو قال فيه: “دي مش حنة شيماء، دي دفعة طب طنطا بيحتفلوا بنهاية الامتحانات”.

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مع الفيديو المتداول بشكل كبير، حيث قالت جنة محمد: “مبهجين جدا ربنا يوفقهم ويعينهم علي حياتهم الجاية إن شاء الله يا رب”.


وقال زكي مرسي: “7 سنين برضه مش شوية”، وقالت حنان حسين: “دكاترة المستقبل اللى هيموتونا من الضحك”، وقالت إيمان سويلم: “ما شاء الله ربنا يفرحهم يا رب وعقبال ما نشوف أولادنا يا رب العالمين”، وقالت هالة حمودة: “الدفعه دي هتدلع المرضى صح”، وقالت نهى عبده: “ربنا يتمملهم على خير ويفرحهم يا رب”.

على جانب آخر، نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متخصصة في مجال طب الأسنان، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بالحرم الجامعي، في إطار دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء كلية طب الفم والأسنان، وقدمت الخدمات العلاجية في مجال علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، كما قدمت خدمات توعوية لطرق العناية السليمة بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الفم وعلاجها في مراحلها المبكرة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار، وتقدم الرعاية الطبية اللائقة بهم من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية في مختلف التخصصات والمجالات، موضحًا أن القافلة وفرت المستلزمات الطبية بالمجان.

زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
زفة طلابية بمناسبة انتهاء الامتحانات
طلاب زفة الامتحانات Jobs Education

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