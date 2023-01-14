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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار جديد بشأن أزمة سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

امتحانات ابناؤنا
امتحانات ابناؤنا في الخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا جديدا لحل أزمة سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها الجديد: "إنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد الفترة الزمنية المخصصة للدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، التي انطلقت اليوم السبت، حتى الساعة ٨ مساءًا بتوقيت كل دولة، وذلك طوال أيام الامتحانات.

وأضاف بيان وزارة التربية والتعليم: “تؤكد الوزارة أن مد الفترة الزمنية للدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات يأتي حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في الخارج ومراعاة لفروق التوقيت بين مختلف الدول”.

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها، أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أى إجراءات يتم إتخاذها لصالح أبناؤنا الطلاب فيما يخص الامتحانات وفقا للتقارير التى سترد إلي الوزارة و ذلك من خلال المنصة الرسمية لأبناؤنا فى الخارج .

وانطلقت اليوم، السبت، امتحانات “أبناؤنا في الخارج” في جميع دول العالم، وفقا لجدول امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2023 المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقا لـ جدول امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2023، من المفترض أن يؤدي الآن تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحان على منصة امتحان “أبناؤنا في الخارج” على موقع وزارة التربية والتعليم.

ومع بدء دخول تلاميذ المرحلة الابتدائية في تمام التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة من دول العالم اليوم، انتشرت استغاثات الأهالي بأن “السيستم واقع” ولا توجد إمكانية لدخول الامتحان، خاصة في السعودية.

سقوط سيستم امتحانات “أبناؤنا في الخارج” في السعودية

وامتلأت صفحات السوشيال ميديا بشكاوى واستغاثات من أولياء أمور تلاميذ المرحلة الابتدائية المغتربين الذين يخوضون امتحانات “أبناؤنا في الخارج”.

وقالت رشا الحناوي: “أنا فى السعودية الموقع واقع الحل إيه؟”، وقالت أنيسة الشرقاوي: “السعودية.. الموقع مش راضي يفتح معايا”.

كما شهد جروب “حوار مجتمعي في التعليم”، نفس الشكاوى التي استغاث الأهالي منها بسبب “سقوط سيستم امتحانات “أبناؤنا في الخارج” في السعودية، حيث قالت أم صافي: “الامتحان مش بيفتح في السعودية والوقت بيمر وعندنا أكتر من طفل، حد يرد علينا”. 

وقالت ولية أمر تدعى هبة: “قولنا من الأول الموقع مش هيتحمل كل الدول تدخل في وقت واحد، العيال تعبت وإحنا تعبنا”.

وأضافت: “نوصل للوزير إزاي يا جماعة؟ الدعم الفني مش بيرد والموقع واقع، نروح فين ولا نكلم مين؟”. 

وقالت ولية أمر أخرى: “السعودية.. الموقع مش شغال نرجو سرعة الحل”، وقال محمد نسيم: "الموقع ما اشتغلش مع أي حد، السيرفر إيرور”.

من جانبها، تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شكاوى الأهالي الآن وتعمل على التحقق منها وسرعة التصرف لحل المشكلة.

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