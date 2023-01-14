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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

رحمة رياض
رحمة رياض

أثارت الفنانة رحمة رياض حالة من الجدل الواسع بعد إعلان زواجها بدون مأذون، وذلك خلال تصريحاتها الجريئة عبر قناة mtv. 

وقالت رحمة رياض إن زواجها من ألكسندر علوم جاء عن طريق المحكمة وبها قاضٍ وليس شيخا أو مأذونا.

وأضافت رحمة رياض أن الزواج بهذه الطريقة هو أمر دارج في العراق، وأنهما ليسا أول ثنائي يتزوج من عن طريق القضاء، مؤكدة أن زواجها ليس مدنيا ولكنه “على سنة الله ورسوله”. 

رحمة رياض 

كشفت الفنانة رحمة رياض عن حقيقة تعرضها للضرب أثناء مشاركتها فى مونديال قطر 2022، فى أحد الحوارات التليفزيونية.

وأوضحت رحمة رياض، خلال لقائها فى إحدى المحطات الفضائية اللبنانية، تفاصيل صادمة عما حدث معها فى هذا اليوم، مؤكدة أن إحدى الفنانات المشاركات معها فى الأغنية زاحمتها من أجل الظهور فى الفيديو وكاد الأمر يصل إلى الضرب، ولكنها رفضت أن تقول من هي تلك الفنانة.

من جهة أخرى، يتعاون الملحن عمرو الشاذلي، مع المطربة العراقية رحمة رياض، بعدد من الأغاني الجديدة، حيث سافر عمرو إلى لبنان للانتهاء من تسجيل الأغاني.

ونشر عمرو الشاذلي، صورة جمعته بـ رحمة رياض، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” وعلق قائلاً: “بسم الله.. قريباً أعمال كتير من ألحاني مع الفنانة العراقية الجميلة رحمة رياض”.

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رحمة رياض واكتشاف المواهب 

وكانت الفنانة رحمة رياض، جددت تعاقدها مع إحدى القنوات الفضائية لتقديم موسم جديد من برنامج اكتشاف المواهب فى دولة العراق.

كما أطلقت رحمة رياض أغنية “الكوكب”، وهى تنتمى إلى القالب الرومانسي ومن  كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، وهو ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث فى السعودية.

خطوبة رحمة رياض وألكسندر علوم

وكانت رحمة رياض فاجأت جمهورها خلال شهر مايو من عام 2021 الماضي بإعلان خطبتها، بنشر صورة لها مع ألكسندر علوم، وعلقت قائلة: «باركولي»، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطبة رحمة وانهالت التهاني على العروسين.

وقد ظهرت الفنانة العراقية رحمة رياض، مع خطيبها عارض الأزياء العراقي ألكسندر علوم، بلقاء خاص عبر برنامج ET بالعربي، في أول ظهور للثنائي بعد أيام قليلة من إعلان خطبتهما.

رحمة رياض الفنانة رحمة رياض ألكسندر علوم أخبار رحمة رياض Arts Entertainment

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