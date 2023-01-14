أخبار التوك شو|موجة جديدة من التقلبات الجوية.. وتخفيضات في معارض أهلا رمضان

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:



بريطانيا تحل لغز جريمة اغتصاب غامضة بعد مرور نصف قرن| القصة كاملة

فحص الـ DNA يكشف الفاعل.. عرضت فضائية العربية تقريرًا حول ملابسات إحدى أبشع الجرائم في بريطانيا والتي انكشفت بعد مرو 48 عامًا، الجريمة التي راحت ضحيتها المراهقة جاكلين مونتغمري (15 عامًا)، إثر تعرضها للاغتصاب ثم القتل بعدة طعنات، أردتها جثة هامدة بمنزلها في مقاطعة إزلنغتون بـ لندن عام 1975.



تخفيفًا عن كاهل المواطنين.. التموين: تخفيضات على السلع تصل إلى 30%

معارض أهلًا رمضان.. قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزراة التموين، إن معارض “أهلًا رمضان” دائمًا تبدأ قبل حلول الشهر الكريم بـ 15 يومًا، ولكن هذا العام نظرًا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية، جاءت توجيهات القيادة السياسية ببدء المعارض بداية من شهر يناير لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

التموين تطمئن المواطنين: لدينا مخزون استراتيجي آمن.. وجميع السلع متوفرة| شاهد

التموين تطمئن المواطنين.. أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزراة التموين، أن جميع السلع يوجد منها مخزون استراتيجي، موجهًا في هذا الصدد رسالة هامة للمواطنين قائلا: “متخزنش.. ومتاخدش كميات كبيرة”، متابعًا: “عندنا مخزون استراتيجي آمن جدًا جدًا من السلع، ومعندناش خوف يبقى في نقص في أي سلعة”.



وزارة التموين: رغم الحرب الروسية الأوكرانية لم تنقص السلع الأساسية من الأسواق

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين؛ إن أسعار السلع الأساسية المدعمة في التموين لم تتعرض للزيادة فالسكر ب 10 ونصف والزيت ب 25 والرز ب 10 جنيه ونصف؛ أما بالنسبة للسلع الحرة فنقوم بإنشاء معارض للسلع الأساسية بأسعار مخفضة في مناطق متعددة في المؤسسة وفي كفر شكر وفي الدقهلية تمت إقامة أكبر معرض سيفتتح اليوم .



أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان.. التخفيض 30% والأرز بـ12 جنيها

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان.. قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزراة التموين، : “لدينا مخزون من الفول والعدس لـ 7 شهور ومن اللحوم 13 شهر ومن الدواجن 7 شهور ومن السكر 3 شهور”، لافتًا إلى أن الدولة حاليًا تحرص على توفير المخزون الاستراتيجي والتوسع في زراعة المنتج المحلي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وأبرز مثال يؤكد ذلك القمح.





التموين عن ارتفاع أسعار السلع: غير مبررة وبلغوا عن أي تجاوزات

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزراة التموينعلى أهمية الإبلاغ عن أية تجاوزات في الأسعار عن طريق الخط الساخن 19588 أو 16528، حيث يتم فحص الشكوى فورًا، معقبًا: “البلاغ بتاعك سري جدًا ومحدش هيشوف بياناتك”.



موجة جديدة من التقلبات الجوية.. أخر أسعار العملات مقابل الجنيه.. وانخفاض بالخضار

خدمات تهمك.. نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددًا من الأخبار الخدمية اليوم السبت 14-1-2023 عن حالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات وأسعار الخضراوات والفاكهة.



القمة الأمريكية اليابانية.. خبراء يكشفون هل هو تعاون حقيقي أم احتواء للصين؟

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية سعيها في السنوات الأخيرة إلى بناء تحالف جديد مع عدد من الدول منها اليابان، لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، في وقت يشهد فيه النظام العالمي تطورات ومتغيرات متسارعة دفعتها إلى تحديث العلاقة مع طوكيو.

خيرك سابق.. بونات سلع بـ 500 جنيه ووجبات جاهزة وكراتين مواد غذائية| فيديو

قال طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "خيرك سابق" تنطلق بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والظروف الاقتصادية الطاحنة والتي أثرت على الجميع.

إنقاذ طفل من الموت بعد انتشال عملة معدنية من قصبته الهوائية|تفاصيل

اتكتبله عمر جديد..كشف الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم السبت، عن تفاصيل إنقاذ طفل عمره 3 سنوات من الموت بعد انتشال عملة معدنية من قصبته الهوائية، قائلًا إن العملة المعدنية توقفت في منطقة البلعوم بين القصبة الهوائية والمرئ وكانت ضاغطة على الحنجرة، حيث سببت صعوبة في التنفس وقد تؤدي إلى الاختناق.



