برلماني : شبه جزيرة سيناء شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال النائب عبد الفتاح يحى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تنمية وتعمير سيناء واحدة من أهم الملفات التي وجه لها الرئيس السيسي الاهتمام ووضعها بأولويات خطة تطوير الدولة والتي تهدف لتحقيق النمو الشامل المستدام بكافة أرجاء الجمهورية.

وأكد “يحيى” في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن شبه جزيرة سيناء تشهد حالة تطور فريدة من نوعها وذلك من خلال إطلاق العديد من المشروعات التنموية بها سواء كانت استثمارية أو عمرانية، ذلك بخلاف الجهود التي تم بذلها في حماية هذه الأراضي وتطهيرها من كافة أشكال الإرهاب، “تعمير وتنمية سيناء كان أكبر رد على المشككين”.

جذب الاستثمارات

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن أهم فوائد تطوير هذه المنطقة هي جذب الاستثمارات لها، علاوة على المساهمة في فض التكدس السكاني بالعاصمة والمحافظات الأكثر ازدحاما بالسكان ومن ثم الانتقال للعيش فيها، لافتا إلي تحسين جودة الحياة لأبناء وأهالي سيناء من خدمات وفرص عمل وغيرها.

ونوّه البرلماني، إلي أن تطوير شبكة الطرق المؤدية لسيناء وتمهيدها، بالطبع ستعمل على سهولة الوصول إليها دون عناء مما يدعم انتعاش السياحة بها أيضًا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء".

ووجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء، وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى أنها تمثل عنصراً أساسياً لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكنة.