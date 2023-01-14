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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم إليسا ونوال الزغبي.. نجوم حرصوا على تعزية جورج وسوف اليوم

جورج وسوف
جورج وسوف

تلقى الفنان جورج وسوف، عزاء ابنه وديع مجددًا اليوم السبت وحرص عدد من الفنانين على تعزيته والمجئ إليه.

وكان من بين هؤلاء النجوم الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، الفنانة إليسا، والفنانة نوال الزغبي والنجم راغب علامة وقصي الخولي وملحم زين.

وأقيم العزاء في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، وشعر جورج وسوف بالتعب فغادر العزاء ليستكمل ابنه خالد استقبال الزوار بدلاً منه.
 

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يُذكر أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب مقطع فيديو للفنان السورى جورج وسوف يكشف فيه عن حفظه للقرآن الكريم وهو ما صرح به الشيخ ياسر صالح بعد تلاوته لبعض آيات القرآن الكريم فى عزاء ابن سلطان الطرب. 

وقال جورج وسوف فى الفيديو المتداول إنه يحفظ أسماء الله الحسنى ومتزوج من مسلمة سنية كما أنه يعرف الأذان. 

جورج جورج وسوف الفنان جورج وسوف إليسا ملحم زين

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