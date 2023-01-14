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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ندى وليد: التتويج بالسوبر أكبر دافع لحصول سيدات طائرة الأهلي على الدوري والكأس

صدى البلد

عبرت ندى وليد، لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة السوبر هذا الموسم، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الصيد، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام بطولة السوبر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وأكدت ندى أن الفريق قدم مشوارًا جيدًا على مدى البطولة، الذي انتهى بتتويج الفريق عن جدارة واستحقاق، مشيرة إلى أن حصد اللقب جاء لإسعاد جماهير الأهلي بالبطولة الأولى للسوبر.

وأضافت أن الفريق حقق المطلوب أمام الصيد بالفوز بنتيجة 3-0 في ختام البطولة، في أكبر دافع للحصول على بطولة الدوري وكأس مصر، لتسجيل الثلاثية هذا الموسم.

وأوضحت لاعبة الأهلي أن الفريق يبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات، وأن هناك رغبة دائمة من جانب اللاعبات والجهاز الفني للتتويج بالألقاب والوصول إلى منصات التتويج.

 

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