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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاميتا فرنجية تثير الجدل بالأحمر الصارخ

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة اللبنانية "لاميتا فرنجية"، أنظار متابعيها بعد خضوعها لأحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفديوهات "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا" بإطلالة جريئة، وارتدت فستانًا مكشوفًا باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع لون الوردي في الشفاه.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى .


وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١١٤_٢٠٣٧٢٩
لاميتا فرنجية الفنانة اللبنانية اللون الاحمر اطلاله جريئه فيلم 365 يوم سعادة فيلم حد سامع حاجة

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