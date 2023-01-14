التنمية الصناعية: إصدار رخص تشغيل المصانع خلال 20 يومًا فقط |فيديو

تسهيل الإجراءات على المواطنين

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن كانت هناك مشاكل كبيرة جدًا فى رخص تشغيل المصانع بنوعيها، مشيرًا إلى أن تم عمل رخص تشغيل بالإخطار ورخص التشغيل المسبقة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف محمد عبد الكريم خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن رخص تشغيل بالإخطار تصدر خلال من 3 أيام وحتي 7 أيام بحد أقصي فى الصناعات غير الخطرة، ورخص التشغيل المسبقة تصدر خلال 20 يومًا فقط بعد ما كانت تأخذ 600 أو 700 يوم لإصدارها.

وتابع المهندس محمد عبد الكريم، أن هيئة التنمية الصناعية كانت فى السابق لا تصدر تراخيص إلا بعد عمل معاينة ولكن الآن يتم إعطاء رخصة مؤقتة لمدة 90 يومًا تتم خلال هذه المدة عمل معاينة.