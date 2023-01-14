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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

صدى البلد

إذا كنت تعانين من سرعة تعفن الخضراوات والفاكهة يمكنك  الحفاظ على الخس طازجًا ومقرمشًا لمدة تصل إلى شهر باستخدام حيل ذكية لتخزين الطعام.

الخس فترة صلاحيته قصيرة حقًا ، ولكن اعتمادًا على كيفية تخزينه ، يمكن أن يستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع في الثلاجة.

سواء كنت تشتري رؤوس خس رومين ، أو خس آيسبرج ، أو أكياس سلطة ، يمكن أن تتحلل الأوراق الخضراء بسرعة كبيرة. 

إليك العديد من طرق تخزين الطعام التي يجب أن تجربها - بعضها يؤدي إلى بقاء الخس مقرمشًا وطازجًا لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

حفظ الخس


يقال إن طريقة التخزين هذه تمنع الخس من التلف لمدة تصل إلى شهر وعلى غرار الطريقة الأفضل لحفظ الكرفس ، فأنت تريد لف الخس في ورق القصدير وكسر كلا الطرفين.

ما عليك إلا إخراج الخس من العبوة الأصلية ولفه بورق قصدير ويحافظ على الخس طازجًا ومقرمشًا لمدة تصل إلى شهر باستخدام حيل ذكية لتخزين 

يمكن جعل الخبز يدوم لفترة أطول باستخدام حيلة ذكية لتخزين الطعام  و بدون تجميد يمكنك و وضع الأوراق في كيس حفظ طعام كبير وإضافة ورقتين من منشفة المطبخ المطوية.

ثم إغلاق الكيس ووضعت الكيس في درج الخضروات بالثلاجة وبعد بضعة أيام ، يمكن استبدال منشفة المطبخ.

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