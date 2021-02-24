ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خطوات حفظ الخس طازجا فى الثلاجة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:00 ص
خطوات حفظ الخس طازج
خطوات حفظ الخس طازج فى الثلاجة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

الخس ضيف دائم على سفرة الأطعمة الصحية والسلطات، ولكنه قد يذبل سريعًا إن لم يستخدم فور شرائه، وكي يبقى الخس طازجا لأطول وقت يجب الانتباه لحفظه وتخزينه بطريقة صحيحة في الثلاجة حتى يمكن استخدامه في أي وقت وبأي طريقة.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي أفضل الخطوات لحفظ الخس طازجا فى الثلاجة.

خطوات حفظ الخس في الثلاجة :
- تقطع أوراق الخس الخارجية الذابلة المتآكلة.
- تقطع أوراق الأوراق الخضراء السفلية الزائدة وتساوى أطرافه من الأسفل بحيث يبدأ من طرف عود الخس نفسه.
- تفصل باقي أوراق الخس عن الرأس.
- تغسل أوراق الخس جيدًا في ماء بارد مضاف له الخل الأبيض.
- تشطف أوراق الخس بماء نظيف.
- تترك أوراق الخس لتصفى ما بها من ماء.
- تجفف أوراق الخس بمناديل المطبخ جيدًا.
- تلف أوراق الخس بمناديل المطبخ جديدة جافة.
- توضع أوراق الخس الملفوفة بالمناديل داخل كيس بلاستيكي ويفرغ منه الهواء تمامًا ويحفظ في الثلاجة.

ملاحظات في حفظ الخس:
- لا يترك الخس كما هو دون تنظيف في الكيس البلاستيكي داخل الثلاجة لأن الرطوبة والبرودة ستتلف أوراقه وتجعلها تذبل سريعًا مع عدم تواجد مناديل تمتص البرودة والرطوبة الزائدة.
- يجب الانتباه لغلق أكياس أو العبوات التى يحفظ بها الخس حتى لا تتسرب البرودة والرطوبة وتتلف الخس.
- لا يوضع الخس مع خضروات أو فاكهة أخرى لأن ذلك يسرع من تلفه وذبوله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اشتري صح.. 4 علامات لاختيار الفاصوليا الخضراء الطازجة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

منها الغسيل .. 3 أخطاء تفسد الخضار في الثلاجة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| بشرى من الصحة للمواطنين عن لقاح كورونا.. تطورات حالة وائل الإبراشي.. موعد انتهاء فصل الشتاء

أخبار الرياضة| مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ونادي الزمالك يصدر بيانا بشأن إلغاء اللائحة

واتساب يحاول إقناع مستخدميه بقبول شروطه الإجبارية.. وهذا ما سيحدث إذا لم توافق

بعضها يسبب انتفاخا في الدماغ ونزيفا من العين.. تحذير شديد من 9 أمراض مميتة تجتاح العالم

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

إسرائيل تهدي شحنات من لقاح كورونا لـ 15 دولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 سيارات استعان بها أحمد زكي فى مهمة رسمية.. اعرف القصة | صور

موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته

إطلالة جديدة لـ مي سليم تبرز جمالها