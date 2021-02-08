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طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:52 م
طريقة عمل محشى الخس
طريقة عمل محشى الخس للشيف عماد الخشت
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اسماء محمد
يعد المحشى من أكثر الأكلات الشعبية التى يحبها المصريون، خاصة خلال فصل الشتاء، مما جعلهم يبتكرون أصنافا عديدة للمحشى بداية من الكرنب مرورا بالفلفل والباذنجان وحتى الجزر والخس.

نقدم لكم طريقة عمل محشى خس سواء الرومانى أو الكابوتشا بخطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سى بى سى سفرة 
مقادير محشى خس روماني
ورق خس روماني كينوا 
كريمة حامضة 
زبيب 
زنجبيل فريش شرائح 
بصل مقلى 
زيت
ملح 
ماء 
طريقة تحضير محشى خس روماني
* يشوح الزنجبيل فى زيت على النار ثم تضاف الكينوا ثم الماء و تترك لتسوى
* يضاف الملح والزبيب والبصل المقلى وتضاف الكريمة بعد تشرب الماء
* يحشى ورق الخس بعد سلقه بالخليط ثم يلف و يسوى مع إضافة الماء فى البايركس بالفرن ثم يقدم بالهنا

مقادير محشى خس كابوتشا
ورق خس كابوتشا بايت يومين مسلوق
 كينوا 
مرقة 
خل بلسمى
 ثوم 
ساور كريم 
باذنجان عروس مكعبات صغيرة مقلية 
زيت
زبد 
طريقة تحضير محشى خس كابوتشا
* يشوح الثوم فى زيت و زبد على النار ثم تضاف الكينوا ثم المرق ثم يضاف الخل البلسمى و الساور كريم.
* يحشى ورق الخس بالخلطة ثم يلف و يرص فى قالب بايركس و فوقه المرق و فصوص الثوم و يسوى بالفرن ثم يقدم بالهنا.


طريقة عمل محشى الخس للشيف عماد الخشت طريقة عمل محشى الخس للشيف عماد الخشت
طريقة عمل محشى الخس للشيف عماد الخشت طريقة عمل محشى الخس للشيف عماد الخشت
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