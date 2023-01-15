pdf.. التربية والتعليم تكشف تفاصيل المنصة الجديدة لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن الوزارة ستطلق منصة امتحانات جديدة للطلاب المصريين بالخارج، وستتم إتاحة الامتحانات عليها في صورة pdf.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر قناة “أون” أنه يمكن للطلاب فى الخارج تحميل الامتحان وحله في أي وقت، مؤكدا أن الوزارة تحرص على عدم تعرض الطلاب للضغط بسبب الامتحانات.

امتحانات

وأشار متحدث التعليم إلى أنه أمس كان أول يوم امتحانات وتم تجهيز منصة والمشكلة التي حدثت اليوم كانت بسبب الدخول المكثف للطلاب على المنصة، وهو أمر وارد الحدوث بشكل تقني في أي موقع أو منصة.

ولفت إلى أنه تم التوصل لحل المشكلة عبر الحلول السريعة ومد فترة الامتحانات حتى الثامنة مساء حسب توقيت كل دولة لحين انتهاء المشكلة.