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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمستندات.. موقف كهربا من المشاركة في مباراة الأهلي وسموحة بكأس مصر

كهربا
كهربا

أكد خبير لوائح رياضية، رفض ذكر اسمه، أن   محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لن يستطيع المشاركة في مباراة سموحة المقرر إقامتها غدا الاثنين في اطار منافسات بطولة كأس مصر.  

وقال خبير اللوائح الرياضية: كهربا لن يستطيع خوض مباراة سموحة فى كأس مصر غدا الإثنين إلا بعد دفع غرامة نادي الزمالك الصادرة بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف : لن يستطيع النادي الأهلي المغامرة بالدفع باللاعب كهربا في مباراة سموحة بكأس مصر أو أي مباراة قادمة إلا بعد سداد غرامة نادي الزمالك، وفقا للقرار الصادر من قبل المحكمة الرياضية الدولية. 

وشدد على أن اتحاد الكرة تلقى خطابين بشأن غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)” وأن خطابات الفيفا تضمنت فقط انتهاء فترة عقوبة الإيقاف يوم 11 يناير فقط، دون الإشارة بشكل صريح إلى مشاركة كهربا مع النادي الأهلي سواء أمام سموحة بكأس مصر أو غيرها من المباريات.

وتابع: “وفقا للخطابات الواردة من الفيفا لاتحاد الكرة التي تضمنت عدم إمكانية خوض كهربا أي مباريات مع الأهلي، وأن الحظر ثلاث فترات قيدا، على أن يتم رفع الأمر للجنة الانضباط في الفيفا فى حال استمرار اللاعب في عدم سداد غرامة الزمالك”.  

وأشار إلى أن مشاركة كهربا مع النادي الأهلي محليا ودوليا فقط في حالة سداد الغرامة المالية أو تنازل نادي الزمالك.

وقال أيضا: “في حالة مشاركة كهربا مع النادي الأهلي محليا وأفريقيا، هناك خطورة على نتائج المباريات التي سيشارك بها، وسيكون مصيرها إلغاء نتائج المارد الأحمر فى المباريات التي تواجد بها كهربا أساسيا أو على مقاعد البدلاء”. 

وطالب خبير اللوائح الرياضية مسئولى اتحاد الكرة بنشر الخطاب الوارد إليهم من جانب الفيفا، والذي يتضمن صراحة إشراك اللاعب كهربا فى مباريات الأهلي محليا ودوليا عبر الموقع الرسمي الخاص بهم.  

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موعد تجديد إيقاف كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير موعد تجديد إيقاف محمود عبد المنعم، كهربا لاعب النادي الأهلي، في أزمة غرامة نادي الزمالك. 

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر أثير الإذاعة: “هناك رأيان في قضية إيقاف كهربا مجددا، نادي الزمالك يقول إنه سيتقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات، وإنها تنعقد بشكل شهري في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتجديد إيقافه مرة أخرى”.

وأضاف شوبير أن الأهلي يرى أن شكوى الزمالك ضد كهربا لن يتم النظر فيها إلا فى شهر سبتمبر القادم بعد الميركاتو الصيفي المقبل.

 

 

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