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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يتدخل لحل أزمة الإسماعيلي.. ووزير الرياضة يعد بمساندة النادي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، عن تواصلها مع  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مسعى يستهدف إيجاد حل عاجل للأزمة التي يتعرض لها النادي الإسماعيلي، لاستطلاع ما يمكن أن يتم من تحركات لاستعادة مسيرة النادي الإسماعيلي الغالي على قلب كل مصري، فضلاً عن أبناء محافظاتنا الغالية الإسماعيلية.

وقالت "فوزي"، في تصريحات لها، إن وزير الرياضة أكد تقديره للنادي الإسماعيلي وضرورة دعمه لكي يستكمل رحلته ذات التاريخ العريق في كل المسابقات الكروية المصرية، وأنه في هذا الصدد كانت الوزارة حريصة دائماً على تقديم الدعم المادي للنادي بشكل غير مسبوق مع أي من الأندية الأخرى ووعد الوزير باستمرار مساندة النادى على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ أن وزارة الرياضة، وفقًا لتصريحات الوزير، تنتظر مرور أسبوع على استقالة مجلس الإدارة اتباعاً للائحة، حتى تكون كل التحركات قانونية، والوزارة من الآن تتطلع للاستعانة بأشخاص ذوي ملاءة مالية، فضلاً عن القدرات الإدارية لرئاسة وعضوية اللجنة المؤقتة التي ستتولى تسيير الأعمال بالنادي لحين عقد أقرب جمعية عمومية، لأن المشكلات التي يتعرض لها النادي متراكمة منذ عدة سنوات وخلال أكثر من مجلس إدارة.

ونوهت إلى أن الوزير أكد أنه تجري الآن عملية جرد ومراجعة قانونية للأوراق والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة السابق حتى يتسنى إجراء عملية تسليم وتسلم بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ووزارة الشباب والرياضة، حيث يتم في أعقاب ذلك عقد جمعية عمومية، كذلك النظر في فتح عضوية النادي الاجتماعي بما يوفر موارد مالية، فضلاً عن العديد من التحركات والآليات التي سيتم إعلانها في حينه، والتي من المنتظر أن تكون ذات أثر بالغ الأهمية في دعم ومساندة النادي الإسماعيلي.

وأكدت فيبي فوزي أن النادي الإسماعيلي جزء لا يتجزأ من تراث محافظتنا الغالية وهو في القلب منا جميعا ولن نتركه يسقط أبداً، متوجهة بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تفهمه الكامل للموقف وإيمانه الراسخ بأهمية وجود النادي الإسماعيلي كما كان دائماً في قلب المشهد الرياضي المصري.

الاسماعيلي وزير الشباب والرياضة النادي الاسماعيلي وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي

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