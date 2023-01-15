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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 10 آلاف دينار.. أسعار 5 سيارات دفع رباعي في الكويت| صور

صدى البلد

يضم السوق الكويتي للسيارات العديد من إصدارات الدفع الرباعي الفاخرة، حيث تمتلك الشعبية الأكبر، وتأتي بالعديد من التجهيزات الرائدة والقدرات الفنية الفائقة، بالإضافة للتصميم الخارجي ووسائل الرفاهية.

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فولكس فاجن تيرمونت موديل 2023

فولكس فاجن تيرمونت موديل 2023

تعتمد السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 276 حصانا، بسعة 3600 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 360 نيوتن/متر، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 15,900 دينار

الفئة الثانية بسعر 17,900 دينار

فورد اكسبيديشن موديل 2023

فورد اكسبيديشن موديل 2023

تتوفر فورد اكسبيديشن موديل 2023 بثلاثة أنواع من المحركات جاءت على النحو التالي:

المحرك الأول: سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر

المحرك الثاني: سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يولد قوة 400 حصان وعزم 650 نيوتن متر.

المحرك الثالث وهو محرك فورد الأيقوني Best-in-Class High Output EcoBoost واللذي يعتبر الأفضل والأقوى ضمن التكشيلة، وينتج قوة تصل الى 440 حصاناً وعزم دوران 705 نيوتن متر.

 

أسعار السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 12,800 دينار

الفئة الثانية بسعر 15,800 دينار

الفئة الثالثة بسعر 17,800 دينار

تويوتا برادو موديل 2022

تويوتا برادو موديل 2022

جاءت السيارة تويوتا برادو موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.

 

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022

الفئة الأولى 9,900 دينار

الفئة الثانية 10.300 دينار

الفئة الثالثة 12,000 دينار

الفئة  الرابعة 12,300 دينار

الفئة الخامسة 12,600 دينار

الفئة السادسة 13,000 دينار

الفئة السابعة 15,000 دينار

الفئة الثامنة 15,905 دينار

هوندا بايلوت موديل 2022

هوندا بايلوت موديل 2022

جاءت السيارة هوندا بايلوت موديل 2022 بمحرك يضخ قوة تصل الى 280 حصانا، سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 175 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثوان.

 

أسعار السيارة هوندا بايلوت موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 10,599 دينار

الفئة الثانية بسعر 12,799 دينار

الفئة الثالثة بسعر 14,199 دينار

 

BMW X3 موديل 2022

BMW X3 موديل 2022

جاءت السيارةBMW X3 موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 360 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثوان.

 

أسعار السيارة BMW X3 موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 18,490 دينار 

الفئة الثانية بسعر 21,900 دينار

الفئة الثالثة بسعر 24,950 دينار

 

 

 

دفع رباعي الكويت هوندا فورد تويوتا BMW X3

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