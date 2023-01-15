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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزها صني وكورولا.. 5 سيارات زادت أسعارها مع بداية 2023| صور

صدى البلد

ارتفعت أسعار العديد من الإصدارات الجديدة للسيارات بشكل رسمي مع بداية عام 2023، وتراوحت الزيادات حسب الفئة، وقيمة الموديل، واسم العلامة التجارية.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أبرز الإصدارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها خلال الأيام الماضية.

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نيسان صني موديل 2023

نيسان صني موديل 2023

تستمد السيارة نيسان صني موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، بالإضافة إلى ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الأولى.

أسعار نيسان صني موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 375,400 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 406,500 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 427,000 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 441,000 جنيه.              

هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، سعة 1600 سي سي "تيربو"، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

أسعار هيونداي توسان موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 600,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 625,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 630,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 660,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 715,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 755,000 جنيه.

الفئة السابعة بسعر 915,000 جنيه.

جيلي كول راي موديل 2022

جيلي كول راي موديل 2022

تستخدم السيارة جيلي كول راي محرك ثلاثي الأسطوانات تيربو 3 سلندر، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 175 حصانا، سعة 1500 سي سي، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن/متر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

أسعار هيونداي جيلي كول راي موديل 2022

الفئة الاولى  بقيمة سعرية بلغت 629,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة سعرية بلغت 719,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة سعرية بلغت 729,000 جنيه

شيري اريزو 5 موديل 2023

شيري اريزو 5 موديل 2023

حصلت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 141 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال والآخر أوتوماتيكي الأداء.

أسعار شيري اريزو 5 موديل 2023

الفئة الاولى بسعر 300,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 338,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 355,000 جنيه 

 

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 على محرك بقوة 120 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT، وعزم أقصى للدوران يصل الى 154 نيوتن/متر، ويصل متوسط استهلاكها للوقود الى 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

فئة ACTIVE بسعر 590,000 جنيه

فئة ACTIVE بسعر 625,000 جنيه

فئة COMFORT بسعر 670,000 جنيه

فئة SMART بسعر 700,000 جنيه

فئة فتحة سقف بسعر720,000 جنيه

فئة  GRبسعر750,000 جنيه

فئة ELGANCE بسعر784,000 جنيه

فئة هايبرد بسعر975,000 جنيه

مانيوال جيلي كول راي هيونداي نيسان شيري اريزو

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