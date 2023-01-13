سعر تويوتا كورولا موديل 2022 مستعملة في السعودية .. صور

تعتبر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 أحد أشهر سيارات السيدان بالمنطقة العربية، تم تقديم تويوتا كورولا لأول مرة في عام 1966 كسيارة سيدان صغيرة، وخلال 8 أعوام فقط بحلول 1974، أصبحت السيارة الأكثر مبيعاً في العالم، وبحلول عام 1997، أصبحت الأكثر مبيعاً في التاريخ.

تويوتا كورولا موديل 2022

تويوتا كورولا موديل 2022

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على محرك بقوة 120 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT، وعزم أقصى للدوران يصل الى 154 نيوتن/متر، كما تتوفر بإصدارين مزودان بمحركات هجينة صغير.

يصل متوسط استهلاك السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 للوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 10.8 ثانية.

تويوتا كورولا موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2022، بطول 4630 مم، و عرض 1780 مم ، و ارتفاع 1435 مم، و سعة الشنطة الخلفية 371 لترًا.

وتأتى السيارة تويوتا كورولا موديل 2022، بجنوط 15 بوصة وللفئات الأعلى 16 بوصة و 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة.

تويوتا كورولا موديل 2022

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022

يبدأ سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 من 85 ألف ريال سعودي، وقطعت مسافة تصل الى 6000 آلاف كيلومتر، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ونوع ناقل الحركة ومستوى الكماليات والداخلية حالتها، بالإضافة للمسافة المقطوعة.