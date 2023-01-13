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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية .. صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية اليابانية العديد من الإصدارات الفارهة في فئة الكروس أوفر، ومن أشهرها السيارة الهجينة كورولا كروس موديل 2023، حيث تأتي لتكمل نجاح شقيقتها السيدان في الفئة الرياضية.

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تويوتا كورولا كروس موديل 2023

سعر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الفئة الأولى XL HYBRID بسعر 91,900 درهم

تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الفئة الثانية GLI HYBRID بسعر 106,900 درهم

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

مواصفات تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تعتمد سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 على محرك تنفس طبيعي بسعة 1800 سي سي، يتكون من 4 أسطوانات مع محرك كهربائي إضافي، لتكون القوة الإجمالية 121 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر من محرك الاحتراق الداخلي، مع 163 نيوتن متر من عزم الدوران.

 

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

بلغت القياسات الخارجية للسيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 نحو 4,460 مم، وبلغ العرض 1,825 مم، وبلغ الارتفاع: 1,620 مم، وبلغت سعة خزان الوقود 36 لتر.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

جاءت السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 من الخارج بمصابيح أمامية هالوجين، وجاءت الفئة الأعلى من السيارة اليابانية على مصابيح أمامية وخلفية ونهارية وضباب، و كشافات ضباب أمامية جاءت تعمل  بتقنية الـ LED، تعمل بتقنية الـ LED، ومرايا جانبية، تدعم الطي كهربائياً، بنفس لون الهيكل، وجنوط ألمونيوم مقاس 17 بوصة، فيما جاء مقاس الإطارات 215/60R17.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

حصلت السيار تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بمقصورة داخلية فاخرة مزودة بشاشة عدادات بتصميم مميز باللون الأزرق، ومقود متعدد الوظائف مغطى بالجلد، وشاشة وسطية بقياس 9 بوصة تعمل باللمس، تدعم أندرويد أوتو مع آبل كار بلاي، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، و تتسع لخمسة أفراد، وتأتي المقاعد مكسوة بالقماش أو الجلد وفقاً للفئة التي ستحصل عليها.

 

 

تويوتا كورولا كروس موديل 2023 كورولا كروس الكروس اوفر السعودية السيدان

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