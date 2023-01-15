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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس BMW يكشف عن تعرض الشركة لضغوط خلال حقبة الرئيس ترامب.. تفاصيل

صدى البلد

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة BMW، أوليفر زيبس خلال الأسبوع الماضي، إن الطلب في السوق هو من سيوجه الاستثمار المستقبلي لشركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، وليس السياسة.

يأتي تصريح الرئيس التنفيذي لمجموعة BMW، إشارة إلى قانون الحد من التضخم (IRA) الذي يربط الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية الأمريكية بإنتاج أمريكا الشمالية وتوريد الأجزاء الرئيسية والمواد الخام، وتعهد بأن مجموعة BMW لن تضطر إلى الخروج عن مسارها بسبب الأجندات السياسية وستفعل ما سيتطلبه الحس التجاري للشركة.

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رئيس BMW يفتح النار على السياسة الأمريكية

وتتعرض شركة صناعة السيارات الألمانية لضغوط لإعادة التفكير في بصمتها الإنتاجية وخطوط التوريد عندما يتعلق الأمر بأجزاء السيارات الكهربائية والبطاريات للتأهل للحصول على ائتمان ضريبي جديد بقيمة 7500 دولار في الولايات المتحدة.

وقال أوليفر زيبس في مؤتمر إعلامي في خلال معرض CES 2023 للإلكترونيات: "لن نغير استراتيجيتنا بطريقة جوهرية بسبب السياسة الحالية، سياراتنا لها دورة حياة ربما سبع سنوات ، وأحيانًا أطول، هذا ما يعادل عمر إدارتين أو ثلاث إدارات للولايات المتحدة الأمريكية". 

رئيس BMW يفتح النار على السياسة الأمريكية

وسلط رئيس BMW الضوء على مخاطر الاستجابة للرياح السياسية باستخدام مثال من حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما كانت شركة صناعة السيارات تحت ضغط مماثل لتوسيع بصمتها التصنيعية في الولايات المتحدة.

وقال زيبسي: "ناقشنا مع الإدارة السابقة، وسيحاولون إجبارنا على تنفيذ مصنع لمحركات الاحتراق في الولايات المتحدة، وهو ما ليس مطروح في خططنا اليوم".

رئيس BMW يفتح النار على السياسة الأمريكية

وأعرب زيبس عن إحباطه من قانون خفض التضخم، الذي يعتقد أنه يرجح كفة شركات صناعة السيارات الأمريكية على الشركات الأجنبية مع شبكات الإنتاج والموردين المحلية الكبيرة، ودعا إلى "تكافؤ الفرص طالما أنك تخدم عميلًا أمريكيًا"، مقدمًا مثال أوروبا، حيث يحصل أي مصنع على حافز أو إعفاء ضريبي إذا قام ببيع سيارة كهربائية هناك.

رئيس BMW يفتح النار على السياسة الأمريكية

وأشار المدير التنفيذي إلى أن BMW تعتبر بالفعل شركة أمريكية منذ أن تم أنشاء أكبر مصنع لها في العالم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعمل به 11000 شخص في سبارتانبورج بولاية ساوث كارولينا، أنتج المصنع أكثر من 416000 سيارة دفع رباعي العام الماضي، تم تصدير حوالي 40% منها إلى جميع أنحاء العالم.

رئيس BMW يفتح النار على السياسة الأمريكية

وتستثمر BMW  نحو 1.7 مليار دولار في بناء جيل جديد من المركبات الكهربائية في ساوث كارولينا، استنادًا إلى منصة Neue Klasse ، ستدخل سيارات الدفع الرباعي الكهربائية مرحلة الإنتاج في سبارتانبورج بحلول منتصف العقد جنبًا إلى جنب مع تجميع حزمة البطاريات، ومع مثل هذا الاستثمار الضخم ، قال زيبس إنه سيكون من المخيب للآمال أن BMW لم تكن جزءًا من مظلة IRA.

وحذر من أنه "عندما يتم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، بسبب السياسة، يصبح الأمر خطيرًا لأن هناك دائمًا رد فعل عنيف".

BMW أوليفر زيبس صناعة السيارات الاستثمار دونالد ترامب

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