استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

شهدت محافظة البحيرة واقعة غريبة وفريدة من نوعها، حيث أدخل مريض يعاني من انسداد بولي جسم معدني "إبرة" في مجري البول، معتقدا بذلك انها علاج لما يعانيه من انسداد في مجري البول.

استخراج إبرة من العضو الذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة

وقال بيان صادر عن مستشفى دمنهور التعليمي التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في بيان اليوم الأحد، " أنه في إطار الجهود التى تبذلها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نحو تطوير الخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها وتقديم خدمة تخصصية متميزة فى محافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية".

وتابع البيان:- "وبمتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أسامة البلكى، مدير عام المستشفى، والدكتور حمادة نصار، رئيس قسم المسالك، أنه أثناء الكشف على مريض يبلغ من العمر 25 عاما، اتضح انه قام بادخال جسم معدنى بمجرى البول".

وبسؤاله المريض عن سبب ذلك أفاد انه كان يعانى من انسداد بولى، فقام بمحاولة عمل تسليك عن طريق ادخال قطعة معدنية بمجرى البول، وعلى الفور تم تحضير المريض للعمليات، وتم استخراج الجسم الغريب بالمنظار، وتم خروج الحالة بعد التحسن.

إجراء عملية

وقام بإجراء العملية فريق العمل المكونة من:- الدكتور حافظ مناع، استشارى المسالك، والدكتور سامح نصار، أخصائي المسالك، والدكتور محمود شعبان، نائب المسالك، وتقدم الدكتور اسامة البلكى، مدير عام المستشفى، بالشكر والتقدير لفريق العمل من اطباء وتمريض على إجراء العملية بنجاح وإخراج الجسم المعدني من المريض.