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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي البحيرة

إصابة 10 أشخاص في
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عندالكيلو 30 اتجاه الصحراوي، بطريق القاهرة - الإسكندرية، مما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

مصابو حادث الطريق الصحراوي بالبحيرة 

أسفر عن إصابة كل من:- عمام. ا.ع، 26 عاما، مقيم محافظة سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد.م.ا، 19 عاما،مقيم محافظة سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسام.م. ع، 23 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب بكدمات وسحجاتمتفرقة بالجسم، خالد. ع.م، 27 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسن.ي. م، 54 عاما، مقيممحافظة مطروح، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أشرف.م.ق، 50 عاما، مقيم محافظة سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فتح الله. ع.م، 70 عاما، مقيم محافظةسوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، غانم.د.س، 25 عاما، مقيم محافظة سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقةبالجسم، حمادة.م. ض، 40 عاما، مقيم محافظة قنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علي.م.ع، 43 عاما، مقيم محافظةمطروح، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين،وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساتها.

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