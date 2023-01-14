12 مصاباً.. ننشر الصورالأولى لحادث تصادم 4 سيارات بالطريق الدولي في البحيرة

حصل موقع "صدي البلد" على الصور الأولى لحادث تصادم 4 سيارات عند نزلة الكوبرى الألمانى على الطريق الدولى الساحلى بالبحيرة اتجاه الإسكندرية، وأسفر عنه إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، حيث تم نقل 8 مصابين إلي مستشفى الشاملة بكفر الدوار و4 مصابين إلي مستشفى خليل حمادة في الإسكندرية.

حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

وكان رد إخطارا إلي الأجهزة الأمنية في البحيرة بوقوع تصادم بين 4 سيارات بالقرب من كوبري الألماني بالطريق الدولي الساحلي في البحيرة، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين تصادم 4 سيارات بالقرب من كوبري الألماني إتجاه الإسكندرية بسبب الطقس السيء، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد عبدالمنعم عبده 18 سنة من كفر الدوار، محمد كامل سعيد 22 سنة من كفر الدوار، ابراهيم حسن عبدالله 27 سنة من كفر الدوار، عبد الفتاح ابراهيم أحمد مسلم 53 سنة من كفر الدوار، جمال حنفي على 40 سنة من كفر الدوار، حمد سلامه شعبان رمضان 37 سنة، راضي الشحات محمد صقر 30 سنة، صبرى فهمى اللقانى 70 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقى العلاجات، فيما نقل الـ 4 مصابين إلي مستشفى خليل حمادة في الإسكندرية.



وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.