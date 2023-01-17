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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في السعودية

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S8

قدمت سلسلة الأجهزة اللوحية “تابلت” Galaxy Tab S8 من علامة سامسونج الكورية، أكثر من خيار لفئات المستخدمين باختلاف أذواقهم، ومن بين أفضل الأجهزة التى طرحتها يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S8.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 فى السعودية لسعة 128 جيجابايت نسخة واى فاي 2570 ريال سعودي، وسعة 128 جيجابايت نسخة شريحة الإتصال بسعر 2660 ريال.

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 بشاشة قياس 11 بوصة من نوع TFT LCD، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية.

Samsung Galaxy Tab S8

يتوفر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S8 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S8 كاميرا خلفية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية ultrawide دقة 6 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy Tab S8

والكاميرا الأخرى لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 على بطارية سعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع فى جانب الجهاز، ومعه قلم Stylus بمكان مخصص له أسفل الكاميرا، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في 3ألوان هي الجرافيتي، السيلفر، والوردي الذهبي.

Samsung Galaxy Tab S8
تابلت Galaxy Tab S8 سامسونج Samsung Galaxy السعودية

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