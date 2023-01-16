جامعة حلوان: افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى بدر 7 فبراير

تعمل جامعة حلوان على تطوير المنشآت الخاصة بها حرصا على تقديم افضل خدمة تعليمية للطلاب والعمل على توفير ما يحتاجونه خلال فترة الدراسة.

وكشف رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ان من اهم خطط الجامعة للتطوير خلال عام 2023، الاستعدادات لافتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى بدر الجامعي ويلعب المستشفي دورًا محوريا في تقديم خدماته لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة .

وقال رئيس جامعة حلوان إن نسب الإنجاز في المرحلة الثالثة حتى الآن كبيرة ويجري العمل في المبنى الإداري والحضانات والمناظير والولادة وغرف الإقامة ومحطة الكهرباء، والمفرمة، تم الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات بنسبة ١٠٠٪ وجاري الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمفرمة ومحطة الكهرباء التي وصل حجم الإنجاز بهما إلى ٩٠٪، أما بالنسبة للشق المعماري واعمال التيار الخفيف تم الانتهاء من الأعمال بنسبة ٧٠٪، أعمال التكييفات بنسبة ٦٠٪، وجارى استكمال كافة الأعمال تمهيداً للافتتاح في ٧ فبراير 2023.