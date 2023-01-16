عامر حسين يرفض التعليق على إمكانية إعادة مباراة الإسماعيلي والمقاولون

رفض عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التعليق على إمكانية إعادة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى انتهت بفوز الذئاب بثلاث أهداف مقابل هدف على الدراويش.

وكان النادي الإسماعيلي طلب اليوم فى شكوي رسمية إلي الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي والمقاولون بسبب عدم احتساب ركلات جزاء للفريق.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" إعادة المباراة لابد أن يكون هناك خطأ قانوني فى تطبيقه والحكم يعترف به، وشكوي الإسماعيلي أرسلناها للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة.

وأضاف:" أرفض التعليق على طلب النادي الإسماعيلي ولكني أؤكد أن حالة واحدة تجعل اتحاد الكرة يقوم بإعادة المباراة هو تقرير رسمي من لجنة الحكام يشمل أمرين ، الأول خطأ قانوني واعتراف الحكم.

وقدم نادي الإسماعيلي شكوى في اتحاد الكرة اليوم ضد الحكم محمد الحنفي والطاقم بالكامل، وطالبوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة المباراة أمام المقاولون العرب، استنادًا لعدم احتساب محمد الحنفي حكم المباراة ركلتي جزاء للدراويش خلال المباراة.