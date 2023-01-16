الغرف التجارية: نستهدف زيادة عدد منافذ أهلا رمضان لـ 200 منفذ

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك تعاون كبير بين العديد من الجهات لتوفير السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان، متابعا: المنافذ يتوفر بها السلع بخصومات تصل إلى 50%.





وأكمل “علاء عز” خلا مداخلته الهاتفية على قناة “الحياة”: أسعار الدواجن داخل المنافذ بـ 65 جنيه ، مشددا على أن السلع المتوفرة داخل المنافذ مطابقة للمتواجدة بالخارج.



ولفت إلى ان عدد معارض أهلا رمضان تجاوزا الـ 150 منفذا على مستوى الجمهورية في 18 محافظة حتى الان، لافتا إلى أنهم يستهدفون الوصول إلى 200 منفذ والتوقع في جميع المحافظات بالإضافة إلى وجود العربات المتنقلة.



وأشاد بالدور الذي تقوم به بالتوازي منافذ ومبادرات وزارات التموين والمجمعات الاستهلاكية ووزارات الداخلية والزراعة، قائلا: “نشكر في هذه المبادرات القطاع الخاص الذي ساعد في تقديم هذه السلع بهذه الخصومات”.



