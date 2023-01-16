عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

صدى البلد

يُعد فصل الشتاء مرادفًا للإفراط في تناول الطعام لأن الجسم - الذي يكون عادةً في حالة راحة - يتوق إلى الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية ليظل دافئًا، نظرًا لانخفاض درجة حرارة الجسم. كل هذه الانغماس في المواد الغذائية والمشروبات اللذيذة، خاصة في موسم العطلات، يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك.

 

ووفقا لموقع  وبولد سكاي الهندي يعد الكوليسترول، وهو مادة دهنية، موجود في الدم ويمكنها أن تسد الشرايين عند تناولها بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. إذا لم يتم علاجها، فقد يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية.

 

إذا كان المرء يتمتع بصحة جيدة، فلا ينبغي له تناول أكثر من 300 جرام من الكوليسترول يوميًا، وإذا كان يعاني من ارتفاع الكوليسترول، فيجب أن يحد من تناوله يوميًا إلى أقل من 200 جرام.

1. المشروبات المحلاة بالسكر 

تشمل الآيس كريم والحلويات الأخرى، إن السكر يضاف إلى الآيس كريم والسلع المخبوزة مثل الكعك والمعجنات والبسكويت كما أن الدهون المشبعة وفيرة في المخبوزات وتحتوي على نسبة عالية من الدهون الكلية. ترفع السكريات المضافة من الدهون الثلاثية وتخفض مستويات HDL (الكوليسترول الجيد) في جسمك.

لكن، لا يحتاج المرء إلى التخلي عن الحلوى تمامًا فقط استخدم عصير التفاح أو الموز بدلاً من الزبدة عند الخبز. 

2. اللحوم الحمراء 

تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الكوليسترول  وإذا كان مصابًا بمرض في القلب، فقد يكون الأمر قاتلاً "، ولكن هناك بدائل صحية مثل الأسماك، التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والدجاج المشوي أو المسلوق.

3. الأطعمة المقلية

 الوجبات الخفيفة المقلية مثل البطاطا المقلية ورقائق البطاطس وأجنحة الدجاج وأصابع الموزاريلا وحلقات البصل تحظى بشعبية في فصل الشتاء. لكن الأطعمة المقلية "غنية بالسعرات الحرارية 

إذا كنت تحب قرمشة الطعام المقلي. بدلا من ذلك، اخبز البطاطس والدجاج على درجة حرارة عالية حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا.

السعرات الحرارية مشاكل صحية درجة حرارة الجسم المشروبات المحلاة اللحوم الحمراء الأطعمة المقلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

موضوعات متعلقة

زيادة الحيوانات المنوية و تعزيز الخصوبة .. 3أنواع خارقة من المشروبات للرجال

ابعدي عنه.. نوع شائع من الزيوت يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم

نشرة المرأة ..علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان وتنظف الشرايين وتحمي القلب .. أطعمة خارقة يتجاهلها الكثيرين

بمذاق مختلف عن الجاهز .. 3 طرق سريعة لعمل الكب كيك

خد بالك .. علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان

خلال 14 يوما.. أسرع رجيم لنحت القوام والتخلص من الكرش

تنظف الشرايين وتحمي القلب .. أطعمة خارقة يتجاهلها الكثيرين

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

حسني عبد ربه يحرض على رحيل مجلس إدارة الإسماعيلي

حقيقة إنسحاب بيراميدز من جميع البطولات وتصفية الاستثمارات في مصر

هونشي E-HS9 .. أفخم سيارة صينية تظهر في مصر

الرئيس الأوكراني: المعركة من أجل دونباس مستمرة ودون راحة أو توقف

صافرات الإنذار تدوي في أوكرانيا جراء القصف الروسي

دعاء النبي في قيام الليل.. 7 كلمات عظيمة تدرك بها حاجتك وتزيل همك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

3 تمرات يوميا تحميك من أمراض غير متوقعة.. تعرف عليها

الجرأة عنوان إطلالات النجمات على ريد كاربت حفل جوائز اختيارات النقاد.. صور

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ