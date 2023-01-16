ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

يُعد فصل الشتاء مرادفًا للإفراط في تناول الطعام لأن الجسم - الذي يكون عادةً في حالة راحة - يتوق إلى الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية ليظل دافئًا، نظرًا لانخفاض درجة حرارة الجسم. كل هذه الانغماس في المواد الغذائية والمشروبات اللذيذة، خاصة في موسم العطلات، يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك.

ووفقا لموقع وبولد سكاي الهندي يعد الكوليسترول، وهو مادة دهنية، موجود في الدم ويمكنها أن تسد الشرايين عند تناولها بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. إذا لم يتم علاجها، فقد يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية.

إذا كان المرء يتمتع بصحة جيدة، فلا ينبغي له تناول أكثر من 300 جرام من الكوليسترول يوميًا، وإذا كان يعاني من ارتفاع الكوليسترول، فيجب أن يحد من تناوله يوميًا إلى أقل من 200 جرام.

1. المشروبات المحلاة بالسكر

تشمل الآيس كريم والحلويات الأخرى، إن السكر يضاف إلى الآيس كريم والسلع المخبوزة مثل الكعك والمعجنات والبسكويت كما أن الدهون المشبعة وفيرة في المخبوزات وتحتوي على نسبة عالية من الدهون الكلية. ترفع السكريات المضافة من الدهون الثلاثية وتخفض مستويات HDL (الكوليسترول الجيد) في جسمك.

لكن، لا يحتاج المرء إلى التخلي عن الحلوى تمامًا فقط استخدم عصير التفاح أو الموز بدلاً من الزبدة عند الخبز.

2. اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم على نسبة عالية من الكوليسترول وإذا كان مصابًا بمرض في القلب، فقد يكون الأمر قاتلاً "، ولكن هناك بدائل صحية مثل الأسماك، التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والدجاج المشوي أو المسلوق.

3. الأطعمة المقلية

الوجبات الخفيفة المقلية مثل البطاطا المقلية ورقائق البطاطس وأجنحة الدجاج وأصابع الموزاريلا وحلقات البصل تحظى بشعبية في فصل الشتاء. لكن الأطعمة المقلية "غنية بالسعرات الحرارية

إذا كنت تحب قرمشة الطعام المقلي. بدلا من ذلك، اخبز البطاطس والدجاج على درجة حرارة عالية حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا.