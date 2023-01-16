أكثر المطلوبين.. إيطاليا تعتقل زعيم مافيا هارب منذ 30 عامًا

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم، الاثنين، القبض على زعيم مافيا كوزا نوسترا في صقلية، ماتيو ميسينا دينارو، وذلك بعد 30 عامًا من الهرب.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أن الشرطة الإيطالية اعتقلت ميسينا دينارو في عيادة خاصة في باليرمو عاصمة صقلية.

ويعد دينارو أكثر المطلوبين للعدالة في إيطاليا، حيث كان يتلقى العلاج بسبب حالة صحية لم يتم الكشف عنها، حسبما أعلن الجنرال باسكوالي أنجيلو سانتو قائد فريق العمليات الخاصة بالشرطة، ليتم اقتياده بعدها إلى مكان سري.

ميسينا دينارو

وحسب ما وُرد، شارك أكثر من 100 فرد من القوات المسلحة الإيطالية في عملية اعتقاله.

ويبلغ ميسينا دينارو من العمر الآن 60 عاماً وكان يحظى بقاعدة قوية في مدينة تراباني في جزيرة صقلية حينما اختفى وهو شاب، زعيما لمافيا كوزا نوسترا حتى خلال فترة هروبه.

الحكم بالمؤبد

وحكم على دينارو غيابيا بالسجن المؤبد بسبب جرائم قتل عديدة، ومن بين هذه العمليات قتل المدعين العامين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو عام 1992، والهجمات القاتلة عام 1993 في ميلانو وفلورنسا وروما، واختطاف وتعذيب وقتل نجل مافيا يبلغ من العمر 11 عامًا.

ورغم أن زعيم المافيا كان هاربًا منذ عام 1993، إلا أنه يُعتقد أنه لا يزال يصدر أوامر لمرؤوسيه من مواقع سرية مختلفة.

وشكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، القوات المسلحة على عملها في اعتقال "أهم عضو في عصابة المافيا الإجرامية"، مؤكدة أن هذا انتصار كبير للدولة.